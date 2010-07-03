Четвертый энергоблок Калининской АЭС готов к включению в сеть. Специалисты ожидают разрешения регуляторов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы "Росэнергоатома".

Ранее сообщалось, что в Тверской области отключили три энергоблока Калининской атомной электростанции. Телеканал Москва 24 сообщает, что это произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП. Первопричина – короткое замыкание в одном из трансформаторов. В пресс-службе станции указали, что радиационный фон рядом с АЭС не изменился. Энергоблок № 3 находится в работе.

Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате короткого замыкания на трансформаторе составило 3 ГВт.

"Изменение режима работы Калининской АЭС никаким образом не повлияло на потребителей электроэнергии в Московском регионе. Атомная электростанция находится в составе единой энергосистемы, принцип работы которой подразумевает, что в случае выпадения по той или иной причине какого-то объекта, выбывающие мощности сразу компенсируются резервными мощностями", – цитирует Агентство "Москва" директора департамента коммуникаций "Росэнергоатома" Андрея Тимонова.

КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.

Энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2. Энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4.

