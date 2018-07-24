На АЭС в Бельгии произошла экстренная остановка реактора

24 июля, 00:11
Фото: depositphotos/kodda
На атомной электростанции Tihange на юге Бельгии произошла экстренная остановка второго реактора, передает ТАСС.
Для людей и окружающей среды угрозы нет, заявила компания-оператор станции Electrabel.
"Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка имела место вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде", – приводит агентство сообщение компании.
По словам экспертов, перебоев с электроэнергией на юге Бельгии не ожидается. За счет солнечных и газовых генераторов система выдержит даже повышенное потребление в связи повсеместной работой кондиционеров из-за аномальной жары.
Сложность в том, что один из энергоблоков второй АЭС королевства Doel с сентября 2017 года также остановлен. В ходе профилактических работ обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока.
В ближайшее время этот реактор перезапустят.
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