Почти половину отравившихся едой из автоматов выписали из больниц

Почти половину отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food выписали из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 15:00 четверга зарегистрировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией. "Всего было госпитализировано 32 человека, из них выписано с улучшением состояния 14 человек", – сказано в сообщении Роспотребнадзора. Рост числа зарегистрированных случаев отравления объясняют тем, что некоторые пациенты обратились за помощью к врачам позже других. Отмечается, что все заболевшие – взрослые. У большинства из них диагностировали сальмонеллез.
О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно во вторник, 16 июля. После этого цех производителя Healthy Food был опечатан. В столице закрыли несколько автоматов и кафе на Пресненской набережной. Также было изъято около трех тонн продукции Healthy Food. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в цехе компании просроченную продукцию и немаркированное сырье. Выяснилось, что на некоторые товары ставили будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.
Healthy Food приостановила производство еды. В сети заявили, что проведут проверку с привлечением независимых экспертов.
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