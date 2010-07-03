Экстренные службы проверяют информацию о минировании Шереметьева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о минировании аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.

О якобы заложенном на территории аэровокзала взрывном устройстве в администрацию Шереметьева сообщил неизвестный. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники экстренных служб.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее полицейские задержали мужчину, обещавшего взорвать Ярославский вокзал. Находясь в неадекватном состоянии, он стал приставать к прохожим на вокзале, а затем обратился к полицейским и сообщил, что здание заминировано.

Злоумышленника задержали для выяснения личности. На вокзале усилили меры безопасности, но людей из здания эвакуировать не стали.

8 июля неизвестный сообщил о "минировании" станции метро "Тверская". В ходе проверки сотрудники оперативных служб не нашли взрывного устройства. Одним днем ранее сотрудники экстренных служб проверяли аэропорт Домодедово. Информация о бомбе также не подтвердилась.

В начале июня неизвестные "заминировали" более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

