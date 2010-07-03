Полиция задержала угрожавшего взорвать Ярославский вокзал мужчину

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Полиция задержала мужчину, обещавшего взорвать Ярославский вокзал, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, мужчина с ментальными отклонениями находился в неадекватном состоянии. Он стал приставать к прохожим на вокзале, а затем обратился к полицейским и сообщил, что здание заминировано.

Злоумышленника задержали для выяснения личности. На вокзале усилили меры безопасности, но людей из здания эвакуировать не стали.

В начале июня неизвестные "заминировали" более 50 объектов. Среди них оказались здание Госдумы, ТЦ "Охотный ряд", отели Akvarel и Savoy.

