СК начал проверку по факту повреждения самолета в Домодедово

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Москве организована доследственная проверка по факту повреждения прибывшего из Кишинева самолета. Об этом сообщает ТАСС.

По известным данным, у самолета, который следовал рейсом Кишинев – Москва, после посадки обнаружили повреждения хвостовой части.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как отметили в аэропорту Домодедово, инцидент не повлиял на расписание аэропорта, а посадку удалось провести в штатном режиме.

Ранее самолет рейса Тель-Авив – Москва экстренно сел в аэропорту Шереметьево. У воздушного судна сработал датчик неисправности шасси.

Известно, что после посадки самолет осмотрели специалисты на наличие неисправностей.