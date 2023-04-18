Опасное сближение произошло между Ил-76 Минобороны и самолетом PC-12 в Самаре

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Опасное сближение произошло 28 марта между Ил-76 Минобороны РФ и самолетом PC-12 белорусской авиакомпании Bysky, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования между воздушными суднами, произошел в Самаре по вине диспетчера.

Как подчеркнули в ведомстве, причиной ЧП стало несоблюдение диспетчером своих должностных обязанностей, связанных с недостаточным контролем за воздушной обстановкой.

В связи с этим Росавиация поручила повысить уровень безопасного обеспечения воздушного пространства РФ.

Bysky – белорусская авиакомпания бизнес-авиации, занимающаяся частными перевозками.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем. После разворота иностранного самолета от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границ не допущено.

Полет МиГ-31 был осуществлен в соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства над нейтральными водами и опасного сближения с воздушным судном другой страны.