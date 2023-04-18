Прокуратура проверит инцидент с ребенком, получившим ожоги в самолете Москва – Хургада

Фото: телеграм-канал "112"

Прокуратура проверит обстоятельства инцидента с трехлетним ребенком, получившим ожоги на борту самолета, летевшего из Москвы в Хургаду, сообщает телеканал "360".

По предварительным данным, 9 апреля бортпроводница авиакомпании Red Wings облила девочку кипятком. Ребенок получил ожоги первой и второй степеней. Родители обратились в прокуратуру, которая проверит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям сотрудников авиакомпании.

Мать девочки Ольга рассказала, что сейчас дочь чувствует себя лучше, ее лечение продолжается. При этом, по ее словам, перевозчик отрицает вину своей сотрудницы.

"Сейчас состояние стабильное. Нам отменили капельницы, мы ездим на перевязки каждое утро, вечером я ее перевязываю. Проходим лечение, пьем кучу лекарств. Находимся в отеле, сидим в номере. В субботу утром вылетаем в Москву, в воскресенье утром будем дома", – добавила она.

Женщина рассказала о происшествии. По ее словам, дочь сидела в середине ряда, ее столик был открыт, на нем лежал планшет. Ольга в этот момент сидела в телефоне. Подошла стюардесса и начала пытаться поставить стаканы на стол девочки. Как заметила женщина, бортпроводница предупредила про кипяток, когда стакан уже опрокинулся.

Мать рассказала, что ребенок был в колготках и спортивных штанах. Она начала снимать девочке облитую одежду, на помощь к ней прибежали другая бортпроводница и стюард. Сама виновница происшествия якобы не извинилась, не помогла, а обвинила во всем случившемся семью.

Представители авиакомпании пообещали узнать, можно ли экстренно посадить самолет из-за произошедшего, однако больше эту тему не поднимали.

"Авиакомпания говорит, что стюардесса поставила стаканы и ушла. Якобы мы сами опрокинули, хотя она была на месте. Они заявили, что я работаю в "Аэрофлоте". Я не работаю в "Аэрофлоте". Наша компания никакого отношения к "Аэрофлоту" не имеет", – заявила Ольга, подчеркнув, что намерена добиваться справедливости.

По ее словам, дело не в компенсации, а в "наглом вранье".

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета, выполнявшего рейс Ставрополь – Москва. По словам правоохранителей, злоумышленница укусила бортпроводника. Последнему потребовалась помощь медспециалистов.