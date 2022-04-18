Движение восстановлено после ДТП с участием пяти автомобилей в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта восстановлено после аварии с участием пяти автомобилей в центре Москвы, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21. Там столкнулись пять машин. Движение в сторону центра осуществлялось по трем полосам из четырех.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области. Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе. В результате происшествия девять человек госпитализировали.