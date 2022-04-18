Среди пострадавших в ДТП на юге Турции нет граждан РФ – генконсульство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Среди пострадавших в ДТП на юге Турции туристов нет граждан РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России.

"В результате ДТП пострадали 12 туристов, все – граждане Германии. И водитель микроавтобуса – гражданин Турции. Россиян среди пассажиров не было", – отмечается в сообщении АТОР.

Информацию также подтвердили в Генконсульстве РФ в Анталье. Об этом сообщает News.ru. В ведомстве подчеркнули, что в салоне пострадавшего транспортного средства не было граждан России.

Ранее сообщалось, что в районе трассы Манавгат – Кызылот произошло ДТП с участием туристического автобуса. Авария случилась в воскресенье, 17 апреля, около 17:00. Автобус выполнял трансфер туристов из аэропорта Антальи в отели. В процессе движения у транспортного средства лопнула шина, в результате чего оно врезалось в ограждение и перевернулось.