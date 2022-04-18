Среди пострадавших в ДТП на юге Турции нет граждан РФ – генконсульство

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Среди пострадавших в ДТП на юге Турции туристов нет граждан РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России.
"В результате ДТП пострадали 12 туристов, все – граждане Германии. И водитель микроавтобуса – гражданин Турции. Россиян среди пассажиров не было", – отмечается в сообщении АТОР.
Информацию также подтвердили в Генконсульстве РФ в Анталье. Об этом сообщает News.ru. В ведомстве подчеркнули, что в салоне пострадавшего транспортного средства не было граждан России.
Ранее сообщалось, что в районе трассы Манавгат – Кызылот произошло ДТП с участием туристического автобуса. Авария случилась в воскресенье, 17 апреля, около 17:00. Автобус выполнял трансфер туристов из аэропорта Антальи в отели. В процессе движения у транспортного средства лопнула шина, в результате чего оно врезалось в ограждение и перевернулось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: