Уголовное дело возбудили по факту ДТП с подростками в Новочеркасске

16:00
Фото: МВД РФ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Новочеркасске в Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно официальному заявлению СК, дело рассматривается по части 5 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Ранее сообщалось, что дело передадут в следственное управление СК России по Ростовской области в связи с количеством пострадавших и тем, что участники ДТП – несовершеннолетние.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления", – уточнили в следственном комитете.
ДТП с пятью погибшими произошло утром воскресенья, 18 апреля. За рулем автомобиля, который столкнулся с деревом, был подросток, несовершеннолетними были и пассажиры машины. Одного из пострадавших в аварии госпитализировали.
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