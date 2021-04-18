СК расследует дело о ДТП с несовершеннолетними в Ростовской области

13:19
Фото: МВД РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Ростовской области с участием подростков. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте ведомства.
"....председатель СК РФ поручил руководству СУСК по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России и доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии", – уточнили в Следственном комитете.
Данное решение в ведомстве объяснили тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними.
В ДТП, которое произошло в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске, Ростовской области, погибли пять человек. За рулем был несовершеннолетний. Одного из пострадавших в аварии госпитализировали.
По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Сообщалось, что надзорное ведомство в том числе оценит действия родителей несовершеннолетнего водителя.
В Ростовской области произошло ДТП с участием подростка
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