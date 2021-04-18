СК расследует дело о ДТП с несовершеннолетними в Ростовской области

Фото: МВД РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Ростовской области с участием подростков. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте ведомства.

"....председатель СК РФ поручил руководству СУСК по Ростовской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов по факту ДТП в производство следственных органов СК России и доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии", – уточнили в Следственном комитете.

Данное решение в ведомстве объяснили тем, что все участники ДТП являются несовершеннолетними.

В ДТП, которое произошло в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске, Ростовской области, погибли пять человек. За рулем был несовершеннолетний. Одного из пострадавших в аварии госпитализировали.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку. Сообщалось, что надзорное ведомство в том числе оценит действия родителей несовершеннолетнего водителя.