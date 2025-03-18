В Кузбассе школьник ранил ножом одноклассника

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Школьник в городе Юрга Кемеровской области во время урока ранил ножом одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, сообщение о случившемся было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. В открытых источниках утверждается, что между подростками был продолжительный конфликт, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы.

При этом администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не приняли мер и пытались скрыть инцидент, рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия произошедшего. В СК уточнили, что пострадавший находится на амбулаторном лечении, угрозы его жизни нет.

Ранее в Приморье возбудили дело против учительницы начальных классов. Как уточнили в региональном СУ СК, женщина постоянно кричала на учеников, портила их имущество и в качестве наказания связывала им руки скотчем. При этом администрация учебного заведения не принимала мер по этому поводу, несмотря на жалобы родителей.