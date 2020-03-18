В Первоуральске задержали подозреваемого в убийстве женщины в суде

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Полиция по горячим следам задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ранении пристава в здании городского суда Первоуральска, сообщает РИА Новости.

Мужчину задержали в подъезде жилого дома, где проживает его мать. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение и обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Ранее обвиняемый по уголовному делу о побоях житель Первоуральска напал на женщину, проходившую потерпевшей. Она забежала в здание суда за помощью.

Услышав крики, судебный пристав бросился на помощь и получил ранения колюще-режущим предметом в область рук. Женщина от полученных ранений скончалась, пристава госпитализировали.

Обвиняемый – местный житель 1983 года рождения, который в 2008 году уже привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений.