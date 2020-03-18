Житель Первоуральска в суде убил потерпевшую, ранил пристава и скрылся

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Обвиняемый по уголовному делу о побоях житель Первоуральска в здании городского суда убил женщину, проходившую потерпевшей, ранил пристава и скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Мужчина напал на женщину и ранил ее на улице, она забежала в здание суда за помощью. Услышав крики, судебный пристав бросился на помощь и получил ранения колюще-режущим предметом в область рук.

Женщина от полученных ранений скончалась. Сейчас по всему городу ищут местного жителя 1983 года рождения, который в 2008 году уже привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Ранее в ингушском селении Экажево в результате конфликта со стрельбой один человек был убит, двое пострадали и еще один похищен. Пострадавшими оказались двое полицейских, прибывшие на вызов.