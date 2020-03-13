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Общество

20:17

Один человек убит, один похищен в ходе конфликта со стрельбой в ингушском селе

общество

Фото: depositphotos/Ivankmit

В селении Экажево (Ингушетия) в результате конфликта со стрельбой один человек был убит, двое пострадали и один похищен, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Инцидент произошел около 16:50 на улице Арапиева. Участники конфликта применили огнестрельное оружие. Одного из них похитили неизвестные на автомобилях "Лада Гранта" и Hyundai Solaris.

При попытке прекратить противоправные действия пострадали двое полицейских, прибывшие на вызов. Они госпитализированы с телесными повреждениями.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, причиной конфликта мог стать давний спор.

Ранее дорожный конфликт закончился поножовщиной в столичном Зеленограде. Инцидент произошел на проезжей части под пешеходным мостом через Московский проспект. Двое водителей поссорились, в результате один ударил оппонента ножом в область живота.

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