"Красная икра" подтвердила факт проверок ФНС в своих магазинах

Фото: ТАСС/Гердо Владимир

В сети магазинов "Красная икра", принадлежащей компании "Сахалин рыба", проводятся проверки ФНС. Информацию подтвердил представитель компании, передает ТАСС.

"Сегодня же, сотрудники 29 ИФНС и правоохранительных органов вломились в магазины компании", – заявил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФНС пришли с проверкой на склады и в магазины сети "Красная икра". Проверки идут в разных регионах страны. В налоговом ведомстве уточнили, что их целью является пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности. Обыски организовали совместно с ФСБ России, чтобы также установить производителей продукции.