ФСБ и ФНС проверяют деятельность продавцов рыбной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

ФСБ совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проверяют деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей рыбы и морепродуктов, сообщает ТАСС.

Проверка проходит в трех регионах России. В налоговом ведомстве уточнили, что целью мероприятий является пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности и установление реальных производителей.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, проверка связана с возможным уклонением от уплаты налогов сети "Красная икра".