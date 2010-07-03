СК возбудил дело по факту смерти мальчика-инвалида на юго-востоке столицы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семилетнего ребенка в квартире на юго-востоке столицы.

Представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по городу Юлия Иванова сообщила ТАСС, что дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, утром 12 марта женщина вызвала скорую помощь для своего семилетнего сына-инвалида, страдающего аутизмом. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. При осмотре тела мальчика следов насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщалось ранее, в квартире ребенок проживал с безработной мамой 1987 года рождения.