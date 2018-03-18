18 марта 2018, 11:23Происшествия
Подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на 50 млн руб задержали в Москве
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Подозреваемые в нападении на ювелирный магазин в районе Сокол на севере Москвы задержаны. Ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей.
Двумя задержанными оказались граждане Азербайджана. Остальных членов банды ищут, передает ТАСС.
Инцидент произошел вечером 15 марта: преступники ограбили магазин по адресу Ленинградский проспект, дом 69, строение 2. Угрожая персоналу магазина, они разбили витрины, похитили украшения и скрылись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Уточнялось, что речь идет о магазине "Серебряный мир".