Подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на 50 млн руб задержали в Москве

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Подозреваемые в нападении на ювелирный магазин в районе Сокол на севере Москвы задержаны. Ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей.

Двумя задержанными оказались граждане Азербайджана. Остальных членов банды ищут, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 15 марта: преступники ограбили магазин по адресу Ленинградский проспект, дом 69, строение 2. Угрожая персоналу магазина, они разбили витрины, похитили украшения и скрылись. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Уточнялось, что речь идет о магазине "Серебряный мир".