Причиной посадки самолета в Комсомольске-на-Амуре стала нештатная работа двигателя

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Причиной экстренной посадки турбовинтового самолета L-410, который следовал рейсом Николаевск-на-Амуре – Хабаровск, стала нештатная работа двигателя. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко сообщил, что в воскресенье, 18 февраля, командир самолета L-410UVP-E20 перевозчика "Хабаровские авиалинии" решил провести незапланированную посадку в Комсомольске-на-Амуре. Предварительной причиной такого решения стала нештатная работа двигателя судна.

Отмечается также, что на борту самолета пассажиров не было: летели только командир и второй пилот, они не пострадали.

Представитель Росавиации подчеркнул, что посадка самолета классифицирована как инцидент. Его расследованием займется комиссия Дальневосточного межрегионального территориального управления (МТУ) ФАВТ.

Ранее стало известно, что летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск самолет L-410 вынужденно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. В соцсетях сообщалось, что борт вынужденно сел из-за обледенения.

До этого стало известно, что Якутская транспортная прокуратура инициировала проверку в результате повреждения самолета авиакомпании "Алроса" в аэропорту Новосибирска. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, в результате происшествия никто не пострадал.