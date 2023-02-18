Пострадавший при наезде мусоровоза на Болотниковской улице скончался

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы

Прокуратура Москвы сообщила, что пострадавший при наезде мусоровоза на Болотниковской улице столицы скончался. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

"43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте", – указано в сообщении.

За ходом расследования обстоятельств трагедии следит прокуратура Южного административного округа Москвы. В ведомстве проконтролируют ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по итогам.

О трагедии ранее сообщили в Дептрансе. По информации департамента, наезд произошел во дворе дома 9к2 по Болотниковской улице.

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