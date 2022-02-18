Глава Ростуризма прокомментировала убийство путешественника в Карачаево-Черкесии

18:06
Фото: телеграм-канал Baza
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала убийство туриста в Карачаево-Черкесии. Комментарий по поводу данного инцидента она оставила в Instagram-аккаунте.
"Не могу оставить без внимания вопиющий случай с убийством туриста в Карачаево-Черкесии. К сожалению, бытовые конфликты происходят регулярно и у них нет национальности или религиозной принадлежности", – написала Догузова.
Она подчеркнула, что необходимо делать все возможное, чтобы такие инциденты в принципе не могли произойти в России.
"В данном случае от насилия погиб турист, гость, который приехал отдыхать – это просто ужасно. Жизнь человека – безусловная ценность", – отметила Догузова.
Глава Ростуризма выразила соболезнования родным и близким погибшего, а также надежду, что убийца будет найден и понесет наказание по всей строгости закона.
"Гость на Кавказе – это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось", – заключила Догузова.
Инцидент произошел 16 февраля. По данным правоохранителей, группа москвичей ехала на Ford Transit по направлению в поселок Архыз. Туристы остановились возле станицы Кардоникская, когда к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Началась потасовка, в результате которой был ранен 35-летний москвич – он скончался по пути в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в совершении преступления оказался 34-летний Абдуллах Магометович Бостанов. В настоящее время его разыскивает полиция.
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