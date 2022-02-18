СК возбудил дело после гибели двух рабочих при очистке крыши дома от снега в Подольске

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Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух рабочих, сорвавшихся с крыши дома во время очистки кровли от снега в Подольске. Об этом говорится на сайте СК.

Следователи рассказали, что инцидент произошел 18 февраля по адресу улица Ленина, дом № 5.

"....производилась очистка кровли от снега, когда трое рабочих сорвались с крыши. В результате падения двое мужчин скончались от полученных травм на месте происшествия, еще один получил травмы и госпитализирован", – говорится в сообщении.

В СК по данному факту проводят следственные действия, направленные на установление причин произошедшего. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также проверку организовала Подольская городская прокуратура. Представители ведомства оценят соблюдение требований законодательства об охране труда и техники безопасности.

В начале февраля Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту падения наледи с крыши дома на годовалого ребенка в подмосковных Химках. Пострадавшего малыша потребовалось госпитализировать.

