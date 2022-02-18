СК возбудил дело после гибели двух рабочих при очистке крыши дома от снега в Подольске

16:43 (обновлено 18.02.2022 16:55)
Фото: телеграм-канал SHOT
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух рабочих, сорвавшихся с крыши дома во время очистки кровли от снега в Подольске. Об этом говорится на сайте СК.
Следователи рассказали, что инцидент произошел 18 февраля по адресу улица Ленина, дом № 5.
"....производилась очистка кровли от снега, когда трое рабочих сорвались с крыши. В результате падения двое мужчин скончались от полученных травм на месте происшествия, еще один получил травмы и госпитализирован", – говорится в сообщении.
В СК по данному факту проводят следственные действия, направленные на установление причин произошедшего. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, также назначены судебно-медицинские экспертизы.
Также проверку организовала Подольская городская прокуратура. Представители ведомства оценят соблюдение требований законодательства об охране труда и техники безопасности.
В начале февраля Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту падения наледи с крыши дома на годовалого ребенка в подмосковных Химках. Пострадавшего малыша потребовалось госпитализировать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: