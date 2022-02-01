СК возбудил дело после падения сосульки с крыши дома на женщину и детей в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбудили после падения сосульки с крыши дома в Балашихе на женщину и двоих детей. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

Специалист уточнила, что на месте работает следственная группа, допрашиваются свидетели. Кроме того, специальная экспертиза оценит степень вреда, нанесенного пострадавшим.

Ранее сообщалось, что сосулька упала с крыши дома на женщину с двумя детьми в возрасте пяти и восьми лет. Пострадавших направили в медицинское учреждение. Проверку по факту инцидента инициировали в прокуратуре Московской области.