Реаниматолог рассказал о первой помощи при травме от упавшей сосульки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После падения сосульки необходимо обратить внимание на размер раны и характер повреждения, рассказал Пятому каналу анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.
"Если рана открытая и кровоточит, нужно постараться обработать перекисью водорода, хлоргексидином, спиртовым водным раствором, мирамистином или другим кожным антисептиком. На рану наложить антисептическую повязку. Если рана кровоточит, то постараться прижать ее потуже, то есть наложить давящую повязку и приложить холод", – пояснил врач.
В случае когда человек находится без сознания, нужно срочно вызвать скорую помощь. Мышков отметил, что пострадавшего не рекомендуется переносить, необходимо уложить его в горизонтальное положение и повернуть голову в сторону, а также следить за дыханием и сердцебиением.
Ранее в "Автодоре" рассказали, что выезжать зимой на скоростные трассы следует только на очищенной машине, поскольку снег на крыше может привести к ДТП. Так, во время торможения снег может сползти на лобовое стекло, закрыв таким образом обзор водителю.
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