Пропавшую школьницу ищут в Санкт-Петербурге

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Полицейские Санкт-Петербурга ищут пятиклассницу, которая не вернулась домой в Красносельском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным правоохранителей, школьница пропала 17 февраля. Девочка ушла гулять, но домой не вернулась.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавшую около полуночи в торговом центре на границе Красносельского и Кировского районов. Отмечается, что школьница в то время была одна.

Ранее сообщалось, что мужчина и его семилетний сын утром 17 января поехали на снегоходе на озеро Заяц в Мурманской области и перестали выходить на связь. Отмечается, что мужчина 1975 года рождения и его маленький сын отправились к озеру из поселка Никель. По словам близких, они должны были вернуться с наступлением темноты, однако не вышли на связь.

