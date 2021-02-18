Движение по Дмитровскому шоссе затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"На пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара затруднено движение по Дмитровскому шоссе в сторону области", – говорится в сообщении.

Из-за аварии задерживаются автобусы и электробусы № т36, т47, т56, т78, 179, 194, 215, 563, 591, 763 и 994.

Накануне движение автотранспорта было затруднено на шоссе Энтузиастов в сторону области из-за столкновения четырех автомобилей. Авария произошла в районе дома 74/2, строения 1.