Собственник взорвавшегося самостроя в Красноярске задержан

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Красноярские правоохранители задержали одного из владельцев незаконного построенного дома, где 14 февраля взорвался газовый баллон. Об этом сообщает сайт краевого главка СК.

Выяснилось, что в июле 2013 года мужчина приобрел 1/3 доли земельного участка и недостроенный двухэтажный дом на пять комнат. В здании также были гараж, подвал и мастерская. На этом же участке собственник самовольно построил многоквартирный жилой дом, не получив разрешения.

Суд обязал владельца снести постройку, но тот не выполнил требование. Следователи собираются ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Взрыв бытового газа разрушил трехэтажный 30-квартирный дом. Всего в здании жили 20 человек. В результате ЧП были повреждены 16 квартир. Во время разбора завалов спасатели нашли тела двоих погибших.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Еще одно дело о крупном мошенничестве завели в отношении одного из собственников.