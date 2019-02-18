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13:00

Собственник взорвавшегося самостроя в Красноярске задержан

происшествия

13:00

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Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Красноярские правоохранители задержали одного из владельцев незаконного построенного дома, где 14 февраля взорвался газовый баллон. Об этом сообщает сайт краевого главка СК.

Выяснилось, что в июле 2013 года мужчина приобрел 1/3 доли земельного участка и недостроенный двухэтажный дом на пять комнат. В здании также были гараж, подвал и мастерская. На этом же участке собственник самовольно построил многоквартирный жилой дом, не получив разрешения.

Суд обязал владельца снести постройку, но тот не выполнил требование. Следователи собираются ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Взрыв бытового газа разрушил трехэтажный 30-квартирный дом. Всего в здании жили 20 человек. В результате ЧП были повреждены 16 квартир. Во время разбора завалов спасатели нашли тела двоих погибших.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Еще одно дело о крупном мошенничестве завели в отношении одного из собственников.

происшествия

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