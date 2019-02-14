Под завалами дома в Красноярске могут находиться люди

Под завалами дома в Красноярске после хлопка газа еще могут оставаться люди. Об этом сообщила официальный представитель СУСК РФ по региону Ольга Шаманская.

"Дом на 30 квартир. Он принадлежит одному собственнику, его сейчас разыскивают. В настоящее время дом обследуют кинологи с собаками, есть вероятность, что внутри есть еще люди", – сказала она, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что под завалами дома, где произошел взрыв газа спасатели нашли тело одного погибшего. По предварительным данным, погибла женщина.

По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья части 1 статьи 109 УК РФ).

Вечером 14 февраля в трехэтажном жилом доме в частном коттедже Красноярска произошел хлопок газа. Из-за этого обрушились второй и третий этажи. 12 человек, в том числе двое детей, спаслись. ЧП произошло в 21:10 по местному времени (17:10 мск).