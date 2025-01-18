Площадь пожара на нефтебазе в Воронежской области сократилась за минувшие сутки

Фото: телеграм-канал "Гусев"

Площадь пожара на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области уменьшилась за минувшие сутки, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава Воронежской области подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет, обстановка же на нефтебазе остается под контролем пожарных.

"Группировка МЧС России на месте обеспечена всем необходимым. Часть пожарных из других регионов вместе с техникой уже убывает в места постоянной дислокации. Они оказали неоценимую помощь в первые сутки после происшествия", – отметил Гусев.

Пожар начался после атаки десяти беспилотников на нефтебазу в ночь на 16 января. Губернатор региона отмечал, что в результате возгорания угрозы населению нет. Также не было повреждено и имущество граждан.