СК и полиция проверяют сведения об избиении школьника в Саратове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет и полиция проводят проверку информации об избиении первоклассника другим учеником в саратовской школе. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ в своем телеграм-канале.

Там уточнили, что факт избиения зарегистрирован в установленном порядке. Полицейские принимают необходимые меры, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Региональное СУСК России в телеграм-канале отметило, что даст правовую оценку действиям сотрудников учебного заведения. Также организована процессуальная проверка по факту халатности работников школы. В данный момент пострадавшему ребенку оказана медпомощь, говорится в сообщении.

Кроме того, замглавы администрации Саратова по соцсфере Александр Пажитнев, которого цитирует мэрия города в своем телеграм-канале, заявил, что сейчас саратовская администрация проводит проверку по факту произошедшего в школе № 71.

По его словам, вечером 15 января один из учеников пожаловался родителям на головокружение и тошноту. Как рассказала мама, сейчас самочувствие у ее сына удовлетворительное. Пажитнев добавил, что специалистам нужно установить все обстоятельства случившегося, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Мэрия города контактирует с родителями пострадавшего и готова оказать им помощь, написано в публикации.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Сети распространилось видео с издевательством над ребенком в Перми. На кадрах видно, как мальчики в 20-градусный мороз пинками подгоняют сверстника, стоящего в нижнем белье. Следователи организовали доследственную проверку, по ее итогам Бастрыкин попросил руководителя регионального главка СК РФ Дениса Головкина предоставить доклад.

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