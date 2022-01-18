Сестра рассказала о женщине, избившей сына в Нижегородской области

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Избитый матерью ребенок мог сам спровоцировать конфликт. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказала сестра женщины.

Собеседница отметила, что не может сказать, что тогда произошло, так как знает об инциденте со слов сестры. При этом женщина рассказала, что больше не видела ее после случившегося.

"Это первый инцидент. Зная ребенка, он мог ее вывести из себя, потому что Арсений – он такой. Если не по-его, он начинает психовать, нервничать, руками может махать, обзываться", – подчеркнула женщина.

Она также добавила, что не может назвать сестру пьющей. По ее словам, в день инцидента мать с сыном были на поминках.

Видео с избиением ребенка в подъезде дома в поселке Юганец было опубликовано в социальных сетях 17 января. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"По данному факту следователями следственного отдела по Дзержинску СУ СКР по Нижегородской области организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

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