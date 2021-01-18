И.о. директора "Буйнакскводоканала" задержали по делу об отравлении жителей

16:58
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону.
"В рамках расследования уголовного дела установлено, что Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" с 8 октября 2020 года, выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакск, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вызвавшие их заболевание острой кишечной инфекцией", – сообщили в СК.
В настоящее время решается вопрос об избрании Шарипову меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи принимают необходимые меры для установления всех виновных лиц для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.
По версии следствия, с 9 по 17 января в больницы Буйнакска с признаками пищевого отравления обратились более 300 человек, из которых 246 детей в возрасте от 1 года до 16 лет. У всех пострадавших была повышенная температура, рвота и диарея, уточнили в СК.
В настоящее время специалисты проводят полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также был усилен контроль за качеством питьевой воды со всех источников, в связи с чем население попросили временно воздержаться от употребления воды из-под крана. Столица региона направила 60 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска.
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