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Происшествия

18 января, 23:06

Полиция проверяет информацию о драке в ТЦ "Мега Химки"

происшествия

Фото: Ведомости/ТАСС/Андрей Гордеев

Подмосковные полицейские начали проверку после публикации видео, на котором охранник в ТЦ "Мега Химки" отправил подростка в нокаут, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Видео разместили в соцсетях. На нем видно, как пытаясь разнять драку двух подростков, охранник бьет одного из них несколько раз, в том числе и в голову. В результате подросток упал и некоторое время провел на полу в нокауте.

Ранее суд арестовал подозреваемого в избиении сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия студента МГИМО Асылбека Хисами. Конфликт произошел у ресторана на Минской улице.

По некоторым данным, молодой человек заступился за девушку в караоке, из-за чего и возник конфликт, переросший в драку. Позднее подозреваемый был задержан.

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