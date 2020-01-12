Арестован подозреваемый в нападении на сына сатирика Жванецкого

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд арестовал подозреваемого в избиении сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на базу данных столичных судов.

Отмечается, что Никулинский районный суд вынес соответствующее решение в отношении студента МГИМО Асылбека Хисами 11 января.

Ранее сообщалось, что на Жванецкого-младшего напали у ресторана на Минской улице. Его избили и ограбили, после происшествия Дмитрий оказался в больнице. Материальный ущерб составил 13 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, молодой человек заступился за девушку в караоке, из-за чего и возник конфликт, переросший в драку. Позднее подозреваемый был задержан.