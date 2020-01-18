Свыше 25 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за угрозы "минирования" 17 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 25 тысяч человек потребовалось эвакуировать в Москве в пятницу, 17 января, по факту поступления анонимных угроз о "заложенных взрывных устройствах". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вчера в Москве "минировали" более 150 зданий образовательных учреждений и 10 зданий районных судов", – заявил информационному агентству источник, знакомый с ситуацией.

Как пояснил неназванный специалист, ложные звонки с угрозами также поступали в адрес нескольких сотен торговых центров столицы. Ни в одном из перечисленных случаев информация не подтвердилась.

Всего с 9 января, когда возобновилась волна ложных сообщений о минировании, в Москве пришлось эвакуировать почти 250 тысяч человек.

Помимо Москвы, недостоверные доносы зафиксировали в Хабаровске. Здесь 13 января поступила информация о минировании образовательных учреждений. В ходе проверки было выяснено, что никаких взрывных устройств в зданиях школ не было.

