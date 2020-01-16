Более 10 столичных школ проверяют из-за сообщений о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 10 школ Москвы проверяют специалисты после анонимных сообщений с угрозой взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Анонимные сообщения с угрозами взрыва продолжают поступать в школы города, в настоящий момент их насчитывается более 10", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в 10 районных судов и храм Христа Спасителя. Некоторые из судов после проверки уже возобновили свою работу в штатном режиме, информация об угрозе оказалась ложной.

13 января поступали сообщения об угрозе взрыва в четырех столичных дошкольных учреждениях и одном роддоме. В тот же день неизвестный заявил об угрозе взрыва в гимназии городского округа Долгопрудный.

Волна "минирований" вернулась в столицу в конце 2019 года. Неизвестные регулярно сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах в магазинах, школах, судах и других общественных местах. Ни одна из угроз не подтвердилась.

В декабре более чем 1,5 тысячи магазинов, торговых центров, школ, судов и других учреждений в Москве и Подмосковье оказались "заминированы". Среди них были храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов, роддом и другие.

Самые масштабные эвакуации прошли в России осенью 2017 года, когда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов и затронула почти два миллиона человек. Было возбуждено около двух сотен уголовных дел.

