Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:49

СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей

происшествия суды

17:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следователи получили доказательства, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун и его сообщники владели землями и имуществом еще на 2,2 миллиарда рублей.

В YouTube-аккаунте СК РФ опубликовано видео, сделанное с коптера. На записи показан кирпичный двухэтажный дом на большой огороженной территории с сосновым лесом.

Следственные органы полагают, что с 2008 по 2011 годы Шестун и бизнесмены Борис Криводубский и Сергей Самсонов завладели правом собственности на четыре участка площадью 10 гектаров. Землю сначала отдали в аренду. В скором времени там появилась небольшая хозяйственная постройка, которую потом оформили в собственность. Это стало основанием для приобретения земли по льготной цене, которая была в десятки раз ниже рыночной.

Ущерб бюджету оценивается в 62 миллиона рублей. Шестуна и его подельников также подозревают во владении имуществом на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

Накануне сообщалось, что участники схемы Александра Шестуна по отчуждению, легализации и перепродаже муниципального имущества дали на него показания. Многие из лиц, участвовавших в этих схемах, уже сотрудничают со следствием и оказывают содействие в ходе прокурорской проверки.

Александр Шестун обвиняется в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Свою вину Шестун не признал, заявив, что уголовное дело против него было возбуждено необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям. В ноябре ему продлили арест на три месяца, под стражей Шестун останется до 13 февраля.

происшествия суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика