СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следователи получили доказательства, что бывший глава Серпуховского района Александр Шестун и его сообщники владели землями и имуществом еще на 2,2 миллиарда рублей.

В YouTube-аккаунте СК РФ опубликовано видео, сделанное с коптера. На записи показан кирпичный двухэтажный дом на большой огороженной территории с сосновым лесом.

Следственные органы полагают, что с 2008 по 2011 годы Шестун и бизнесмены Борис Криводубский и Сергей Самсонов завладели правом собственности на четыре участка площадью 10 гектаров. Землю сначала отдали в аренду. В скором времени там появилась небольшая хозяйственная постройка, которую потом оформили в собственность. Это стало основанием для приобретения земли по льготной цене, которая была в десятки раз ниже рыночной.



Ущерб бюджету оценивается в 62 миллиона рублей. Шестуна и его подельников также подозревают во владении имуществом на сумму около 2,2 миллиарда рублей.

Накануне сообщалось, что участники схемы Александра Шестуна по отчуждению, легализации и перепродаже муниципального имущества дали на него показания. Многие из лиц, участвовавших в этих схемах, уже сотрудничают со следствием и оказывают содействие в ходе прокурорской проверки.

Александр Шестун обвиняется в "превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Свою вину Шестун не признал, заявив, что уголовное дело против него было возбуждено необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям. В ноябре ему продлили арест на три месяца, под стражей Шестун останется до 13 февраля.