Арестованы пытавшиеся продать невинность девочки за 1,5 млн рублей женщины

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Арестованы две женщины, пытавшиеся в Москве продать невинность девочки за 1,5 миллиона рублей.

Одна из них – 35-летняя жительница Челябинской области, мать девочки. Со своей знакомой она искала покупателя невинности в интернете. Обеих женщин задержали полицейские при передаче денег в столичном ресторане, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 13-летняя девочка находится в лечебном учреждении, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что женщин задержали 10 января. Против них возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего". На допросе они частично признали вину. Позднее появлялась информация о том, что уроженка Челябинска Ирина Гладких планировала продать свою дочь в сексуальное рабство.