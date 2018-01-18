Арестованы пытавшиеся продать невинность девочки за 1,5 млн рублей женщины

18 января, 12:59
Фото: depositphotos/belchonock
Арестованы две женщины, пытавшиеся в Москве продать невинность девочки за 1,5 миллиона рублей.
Одна из них – 35-летняя жительница Челябинской области, мать девочки. Со своей знакомой она искала покупателя невинности в интернете. Обеих женщин задержали полицейские при передаче денег в столичном ресторане, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 13-летняя девочка находится в лечебном учреждении, сообщает пресс-служба министерства.
Ранее сообщалось, что женщин задержали 10 января. Против них возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего". На допросе они частично признали вину. Позднее появлялась информация о том, что уроженка Челябинска Ирина Гладких планировала продать свою дочь в сексуальное рабство.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: