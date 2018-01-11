Столичная полиция задержала двух женщин при попытке продать ребенка в ресторане

11 января, 16:48
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Двух женщин из Челябинска задержали в столице при попытке продать ребенка – девочку 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
"По версии следствия, две уроженки Челябинска договорились о продаже малолетней 2004 года рождения третьему лицу за 1,5 миллиона рублей", – цитирует Агентство "Москва" сообщение СК. Как уточнили следователи, в среду, 10 января, в одном из столичных ресторанов женщины продали девочку с целью ее сексуальной эксплуатации лицу, которое на самом деле действовало в рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов.
Когда злоумышленницы получили деньги, их задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего". На допросе задержанные частично признали вину, отметили в СК. В ближайшее время им предъявят обвинение.
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