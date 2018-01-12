Уроженку Челябинска арестовали на 2 месяца по подозрению в продаже дочери

12 января, 17:21
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Уроженку Челябинска Ирину Гладких подозревают в продаже дочери.
Ее задержали при передаче денег. Срок ее ареста составит два месяца, передает телеканал Москва 24. По версии следствия, Гладких хотела продать девочку в сексуальное рабство.
Ранее сообщалось, что двух женщин из Челябинска задержали в Москве при попытке продать ребенка – девочку 2004 года рождения.
Как полагает следствие, уроженки Челябинска договорились о продаже ребенка третьему лицу за 1,5 миллиона рублей. Следователи уточнили, что 10 января в одном из столичных ресторанов женщины продали девочку с целью ее сексуальной эксплуатации. Покупателем оказалось лицо, связанное с правоохранительными органами.
Когда злоумышленницы получили деньги, их задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего". На допросе задержанные частично признали вину.
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