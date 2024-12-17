17 декабря, 17:50Происшествия
Три льва убили сторожа частного зоопарка Узбекистана
Фото: lionpark.uz
Сторожа частного зоопарка в Ташкентской области Узбекистана растерзали три льва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУВД.
Львы находились в одном вольере зоопарка Lion Park, который находится в Паркентском районе. Они нашли выход из клетки во двор и набросились на сторожа 1980 года рождения. От полученных травм мужчина скончался.
Пострадавших больше нет. Животных вернули в клетку. Правоохранители проводят следственные действия на месте.
Ранее медведь напал и убил работника предприятия "Сигма-К" на Камчатке. Трагедия случилась 9 декабря в районе горно-металлургического комбината на реке Озерной в Карагинском муниципальном районе.
Работник предприятия скончался от полученных травм, медведя удалось отстрелить.