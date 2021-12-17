Врач рассказала о состоянии пострадавших от взрыва в серпуховском монастыре

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15-летнего воспитанника православной гимназии в Серпухове, который больше остальных пострадал от взрыва, возможно, выпишут из больницы до Нового года, сообщила РИА Новости главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Она уточнила, что из четырех пострадавших подростков, которых госпитализировали после взрыва, трое были в состоянии оглушения, средней тяжести, травм у них не было. Однако у другого пострадавшего диагностировали "рваные раны на поверхности обоих бедер".

"Наши врачи удалили частички одежды, раны были обработаны и ушиты. Сейчас мальчик находится в состоянии ближе к удовлетворительному, он не температурит, ест, ходит, но еще какое-то время будет находиться под наблюдением врачей", – сообщила Мельник.

Отмечается, что пострадавшего, возможно, выпишут из больницы до Нового года, так как прогноз у него благоприятный, уточнила главврач.

ЧП на территории Введенского Владычного женского монастыря случилось 13 декабря около 08:00. Там сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 10 детей.

Взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

