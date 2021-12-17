Врач рассказала о состоянии пострадавших от взрыва в серпуховском монастыре

18:00
Фото: ТАСС/Владимир Андреев
15-летнего воспитанника православной гимназии в Серпухове, который больше остальных пострадал от взрыва, возможно, выпишут из больницы до Нового года, сообщила РИА Новости главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.
Она уточнила, что из четырех пострадавших подростков, которых госпитализировали после взрыва, трое были в состоянии оглушения, средней тяжести, травм у них не было. Однако у другого пострадавшего диагностировали "рваные раны на поверхности обоих бедер".
"Наши врачи удалили частички одежды, раны были обработаны и ушиты. Сейчас мальчик находится в состоянии ближе к удовлетворительному, он не температурит, ест, ходит, но еще какое-то время будет находиться под наблюдением врачей", – сообщила Мельник.
Отмечается, что пострадавшего, возможно, выпишут из больницы до Нового года, так как прогноз у него благоприятный, уточнила главврач.
ЧП на территории Введенского Владычного женского монастыря случилось 13 декабря около 08:00. Там сработало самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 10 детей.
Взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной подрыва мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками и учителями.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
Соседи рассказали про семью устроившего взрыв в монастыре в Серпухове
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: