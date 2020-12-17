Врача скорой в Новосибирске избили из-за отказа надеть бахилы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция и Следственный комитет в Новосибирске организовали проверки после нападения на детского реаниматолога. Об этом сообщает РИА Новости.

В ролике, который ранее распространили в Сети, видно, как мужчина удерживает в коридоре врача, который отказался надеть бахилы перед входом в квартиру.

"По факту конфликтной ситуации сотрудниками полиции проводится проверка… Заявления приняты от обоих участников конфликта", – заявил представитель главка МВД по Новосибирской области.

В региональном Минздраве уточнили, что детский реаниматолог приехал по вызову родителей девятилетнего ребенка. Как рассказала главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, в результате конфликта у врача была диагностирована черепно-мозговая травма.

По словам Большаковой, жалобы на то, что медики скорой помощи входят в квартиру без бахил, поступают регулярно. Однако в санитарных правилах и нормах такого требования нет.

В начале декабря сообщалось, что Росздравнадзор в Новосибирске проверит информацию из сюжета местных СМИ о факте неоказания медицинской помощи пациенту с COVID-19 и туберкулезом. Больному якобы отказали работники скорой.

