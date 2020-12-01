Росздравнадзор проверит данные об отказе в помощи больному COVID-19 в Новосибирске

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Росздравнадзор в Новосибирске проверит информацию из сюжета местных телевизионщиков о факте неоказания медицинской помощи пациенту с COVID-19 и туберкулезом врачами скорой помощи, сообщает RT.

По данным Росздравнадзора, такие данные обнародовала телекомпания "НСК 49". В ее сюжете рассказывалось, что мужчину с коронавирусом и открытой формой туберкулеза медики высадили из скорой помощи на улицу якобы из-за отсутствия свободных мест в больнице.

Теперь ведомство инициировало проверки двух городских медицинских организаций по возможному факту оставления пациента без медицинской помощи.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что столичные врачи за последние сутки вылечили от коронавируса еще 6 225 пациентов.