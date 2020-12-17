В Чечне ликвидировали двух местных жителей, напавших на полицейских

11:53
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
В МВД по Чеченской Республике подтвердили информацию о ликвидации двух местных жителей, напавших на полицейских, сообщает ТАСС. По данным правоохранителей, сотрудники полиции нейтрализовали злоумышленников в Курчалоевском районе Чечни.
Инцидент произошел ночью, когда полицейские попытались остановить автомобиль "Лада" с двумя гражданами. Требования правоохранителей водитель транспортного средства не выполнил, а вместо этого попытался скрыться.
Злоумышленники открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Сотрудники полиции не пострадали.
С начала года на Северном Кавказе при участии сотрудников Росгвардии были нейтрализованы 13 бандитов, задержаны 32 активных участника и пособника бандподполья, уничтожены 66 объектов их инфраструктуры. Изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия.
Сотрудники Росгвардии подчеркнули, что всего в целях пресечения противоправной деятельности бандгрупп с начала года было проведено более 3,7 тысячи мероприятий. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин добавил, что сотрудники при выполнении задач работают со всеми заинтересованными министерствами.
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