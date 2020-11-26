На Северном Кавказе нейтрализовано 13 бандитов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года на Северном Кавказе при участии сотрудников Росгвардии были нейтрализованы 13 бандитов. Об этом говорится на сайте ведомства.

"С участием подразделений ведомства нейтрализованы 13 бандитов, задержаны 32 активных участника и пособника бандподполья, уничтожены 66 объектов их инфраструктуры. Изъято из незаконного оборота 410 единиц оружия", – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии подчеркнули, что всего в целях пресечения противоправной деятельности бандгрупп с начала года было проведено более 3,7 тысячи мероприятий. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин добавил, что сотрудники при выполнении задач работают со всеми заинтересованными министерствами.

В конце сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что за последние два года в РФ предотвращено несколько десятков терактов на транспорте. Он привел данные Национального антитеррористического комитета, согласно которым в прошлом году было предотвращено 34 теракта.

