Посетителей кафе в центре Москвы эвакуировали из-за пожара

Посетителей кафе в центре Москвы эвакуировали из-за пожара.

По предварительной информации, в трехэтажном здании произошло возгорание в вентиляции.

Как сообщил "Интерфакс" осведомленный источник, пожар начался в здании старой постройки на улице Сретенка. Сейчас там наблюдается плотное задымление.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС по столице, возгорание произошло в кафе "Натахтари" по адресу: улица Сретенка, дом 24/2, строение 1. По словам представителя ведомства, пожарный расчет уже прибыл на место происшествия.

Дальнейшая информация уточняется.