Мужчина лишился 17 млн рублей при попытке купить биткойны в центре Москвы

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Двое неизвестных выманили у мужчины валюту на суммы свыше 17,5 миллиона рублей под предлогом продажи биткойнов.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Бауманская. В ведомстве отметили, что гражданин 1989 года рождения обратился в полицию, рассказав, что стал жертвой мошенников.

Прибыв на место полицейские выяснили, что двое неизвестных под предлогом продажи биткойнов обманули пострадавшего и мошенническим путем завладели принадлежащими ему 300 тысячами долларов США. Злоумышленники скрылись. "Материальный ущерб составил около 17 миллионов 612 тысяч 460 рублей", − сказано в сообщении МВД.

В пресс-службе также отметили, что по факту этого происшествия было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что биткойн преодолел рубеж в 19 тысяч долларов, тогда как еще неделю назад цена одного биткойна составляла 15 тысяч долларов.